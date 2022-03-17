Командир убит, солдаты разбегаются: ВСУ разбили части армии РФ под Харьковом

Бойцы ВСУ / Фото УНИАН

Российские оккупационные войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям.

Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести потери.

"На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных сил Украины. В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия", - говорится в сообщении в Facebook.

Враг продолжает брать в заложники и убивать украинских гражданских лиц, расстреливать гражданские автомобили, препятствовать движению гуманитарных колонн для эвакуации населения определенными и взаимосогласованными "зелеными коридорами".

В ВСУ подчеркнули, что российские войска продолжают держать город Мариуполь в осаде и перешли к тотальному уничтожению объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и объектов жизнеобеспечения.

"Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции"", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, по имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса.

Отмечается, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.

Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.

"Утрачено до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева", - сказано в сообщении.

Ранее советник главе Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные бои в течение ближайших 10-14 дней. А на данный момент они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

По его словам, примерно из 200 тыс. вторгшихся в Украину российских оккупантов уничтожены 15 тыс., а еще 18-20 тыс. стали небоеспособными.

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