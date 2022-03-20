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Готовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной

20 марта 2022, 06:08

Оккупанты попытаются снова зайти в Украину с новыми силами. Они не так велики, как три недели тому назад. Украина готова к их вторжению.

военные учения РФ и Беларуси
Российская техника к белорусской границе / Фото Reuters

Российская военная техника подходит к белорусской границе, чтобы попытаться проникнуть на территорию Украины. Оккупанты планируют осуществить еще одну попытку штурма Киева.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона, передает Укринформ.

"Действительно, подходит российская техника к белорусской границе, действительно россияне пытаются снова зайти с определенными, не такими, конечно, большими силами, как это было три недели тому назад, с определенными силами они будут пытаться заходить на территорию Украины. В целом, мы понимаем, где они заходят, куда заходят, мы понимаем, что россияне не оставляют идеи сделать еще одну попытку штурма города Киев. Ну что ж, будем с ними воевать", – сказал Денисенко.

Тем временем белорусские дипломаты покинули территорию Украины. Денисенко считает это тревожным сигналом.

"Это реально тревожный сигнал. Я бы лично оценивал ситуацию возможности вступления Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю тому назад было 40 на 60", - сказал советник министра внутренних дел.

Денисенко считает, что Александр Лукашенко будет делать все от себя зависящее, чтобы не входить в прямые боевые действия, так как армия у него относительно небольшая - примерно 40 тысяч человек, в том числе включая тылы и госпитали.

"В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу. Но для нас это точно не нужно", - отметил Денисенко.

По его словам, пока сложно сказать, какое решение примет Лукашенко под давлением России.

"Пока в принципе все указывает на то, что теоретически… только преимущественно российские войска. Но какую роль будут играть белорусы, что они должны делать, говорить сложно", – добавил Денисенко.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко также уверен, что российские оккупанты никогда не смогут захватить Киев.

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