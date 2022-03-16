Планы Кремля захватить Киев "не реализуются никогда" - Кличко

Оккупанты не смогут захватить Киев, уверен мэр Кличко / Фото Reuters

Российские оккупанты никогда не смогут захватить Киев. В этом уверен мэр столицы Украины Виталий Кличко.

"На сегодняшний день могу сказать четко: планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда! Если они в крайнем случае и смогут взять какие-нибудь постройки, людей они не возьмут. Киев — это не только здания, построенные здесь, это в первую очередь люди", — сказал Кличко в эфире телеканала Настоящее время.

По его словам, обстрелами захватчики пытаются посеять панику в городе, но эффект получается обратный.

Мэр Киева также добавил, что "все отборные войска были брошены на Киев".

"Но мы никуда не уедем, мы будем охранять наш город, и планы россиян взять город маловероятны. Дома мы отстроим, главное - спасти людей", - сказал Кличко.

Как сообщал Главред, с вечера вторника в Киеве вводится комендантский час, который продлится больше суток - с 20.00 15 марта и до 7.00 17 марта.

Читайте такжеВоенный эксперт рассказал, почему войска Путина не смогут штурмом взять Киев

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.

"Могу заверить жителей Киева, в котором нахожусь я сам и мои родственники: Киев окружить невозможно, взять его невозможно, об этом можно не волноваться. Под Киевом действует довольно большая группировка наших войск, которая уничтожает противника", - сказал Арестович.

Другие новости: