В Киеве почти на двое суток вводится комендантский час

В Киеве вводится усиленный комендантский час / Фото Reuters

С вечера вторника в Киеве вводится комендантский час, который продлится больше суток - с 20.00 15 марта и до 7.00 17 марта.

Лб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня, 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час", - говорится в сообщении.

Комендантский час будет действовать до 7 утра четверга, 17 марта.

В городе будет запрещено передвижение жителей, у которых нет спецпропусков. Выходить из дома можно только для того, чтобы дойти до укрытия.

"Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, – в укрытии", - предупредил мэр.

Как сообщал Главред, 15 марта 2022 года - двадцатые сутки войны России против Украины. В Генштабе заявили, что состояние, положение и характер действий обороны остаются без существенных изменений.

Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

За сутки Воздушные силы ВСУ поразили четыре вертолета и один самолет. Кроме того, истребитель сбил крылатую ракету врага.

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