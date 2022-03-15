В Киеве почти на двое суток вводится комендантский час

Сегодня сложный и опасный момент. По решению военного командования, с 20:00 вторника, 15 марта, и до 7:00 17 марта, в столице вводится комендантский час.
С вечера вторника в Киеве вводится комендантский час, который продлится больше суток - с 20.00 15 марта и до 7.00 17 марта.
Лб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня, 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час", - говорится в сообщении.
Комендантский час будет действовать до 7 утра четверга, 17 марта.
В городе будет запрещено передвижение жителей, у которых нет спецпропусков. Выходить из дома можно только для того, чтобы дойти до укрытия.
"Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, – в укрытии", - предупредил мэр.
Как сообщал Главред, 15 марта 2022 года - двадцатые сутки войны России против Украины. В Генштабе заявили, что состояние, положение и характер действий обороны остаются без существенных изменений.
Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.
За сутки Воздушные силы ВСУ поразили четыре вертолета и один самолет. Кроме того, истребитель сбил крылатую ракету врага.
Другие новости:
- Есть задача минимум и задача максимум: чего РФ добивается в войне с Украиной
- В Белом доме объяснили, когда закончится война в Украине
- Через 10 дней войны в Украине РФ пройдет точку невозврата: генерал США объяснил, что это значит
- Оккупанты ударили ракетами по трем районам Киева: пострадало метро, многоэтажки и частный дом
- Ракетный удар по многоэтажкам на Святошино в Киеве: два человека погибли, 35 спасены