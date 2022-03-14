Что будет с Россией до конца года - ответ международного экономиста и российского депутата

Россия станет очагом алкоголизма / Reuters

До конца 2022 года ВВП России может обвалиться на целых 30%. И это, по словам главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса, будет намного хуже, чем в кризисном 2009-м.

"По нашим прогнозам, ВВП России упадет на 30% к концу 2022 года, что намного хуже, чем в 2009 г. Санкции сильно ужесточают финансовые условия, что приведет к подавлению внутреннего спроса. Россия может напечатать деньги, чтобы смягчить этот кризис, но это вызовет спираль девальвации-гиперинфляции", - написал он в Twitter.

В то же время, по словам главы Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Ильи Яшина, люди в России станут беднее, а многие лишатся работы и средств к существованию.

Яшин утверждает, что страну ждет рост преступности, всплеск алкоголизма и наркомании, новый расцвет микрофинансовых организаций и мошеннических схем.

"Рубль с грохотом упал. Сотни иностранных компаний покинули нашу страну. Банки под санкциями, золотовалютные резервы заморожены. Мы на пороге нефтяного эмбарго. Что ждет российскую экономику? Если коротко, то п**дец", – написал Яшин в своем Facebook.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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