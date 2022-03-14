ВСУ разбомбили командный пункт оккупантов: в руки попал поименный список врага

На Северщине в Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт российской армии.

Как сообщила в Facebook пресс-служба оперативного командования "Север", успешная атака состоялась в понедельник, 14 марта.

Во время этой операции оккупанты потеряли значительное количество живой силы и военной техники.

"Командный пункт "Z" черниговские защитники умножили на ноль", – сказано в сообщении.

Кроме того, защитники Украины получили документацию оккупантов, их поименные списки, тетрадь полученных и отданных распоряжений.

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