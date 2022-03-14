ВСУ разбомбили командный пункт оккупантов: в руки попал поименный список врага

Во время этой операции оккупанты потеряли значительное количество живой силы и военной техники.
На Северщине в Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт российской армии.
Как сообщила в Facebook пресс-служба оперативного командования "Север", успешная атака состоялась в понедельник, 14 марта.
Во время этой операции оккупанты потеряли значительное количество живой силы и военной техники.
"Командный пункт "Z" черниговские защитники умножили на ноль", – сказано в сообщении.
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Автор: Ульяна Полищук