Россия открыто анонсировала новые удары по Украине

В Минобороны РФ анонсировали новые удары по предприятиям ОПК Украины и по "местам пребывания иностранных наемников".

По словам спикера ведомства РФ Игоря Конашенкова, Украина якобы нанесла удар "тактической ракетой "Точка У" с кассетным боеприпасом" по Донецку 14 марта, поэтому оккупанты пообещали дать ответ".

"В ответ на эти действия (якобы нанесенный Украиной ракетный удар по Донецку. - ред.) Вооруженные Силы Российской Федерации примут оперативные меры по выведению из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений. Призываем граждан Украины, работающих на этих предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, оставить потенциально опасные зоны", - заявил оккупант.

Кроме того, захватчики анонсировали "беспощадные удары" по местам с "иностранными наемниками".

"Все места пребывания иностранных наемников в Украине нам известны. По ним и дальше будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворивский… Никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились", - заявили в МО РФ.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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