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Российские террористы растреляли машины с детьми на Харьковщине: показания очевидца

14 марта 2022, 19:42

И это несмотря на то, что машины ехали с белыми флагами и надписями "Дети".

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Оккупанты расстреливают машины с детьми / Facebook

Российские террористы безжалостно уничтожают мирных украинцев. Они стреляют в спину женщинам и детям, а также взрывают и расстреливают из танков стариков и инвалидов.

Житель села Гусаровка Харьковской области рассказал, как российские военные расстреливали людей, которые на своих автомобилях пытались выехать из осажденных территорий. Более того, теперь оккупанты не позволяют даже забрать трупы, пишет Obozrevatel.

И это несмотря на то, что машины ехали с белыми флагами и надписями "Дети".

Читайте такжеПленные срочники РФ назвали Путина лжецом"Неподалеку от села стоит пост российских военных. Раньше люди относительно спокойно его проезжали и уезжали дальше. На этот раз ехали три машины, у каждой был белый флаг. В каждой были дети. Я знаю, что в первом автомобиле ехали трое детей и две женщины, во втором двое детей было и взрослые. А в третьей был один ребенок, муж с женой и их родственник", – рассказал очевидец.

Читайте такжеПутин понимает, что проиграл, и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУПо его словам, оккупанты прекрасно видели, что в машинах ехали дети.

"Проверили и пропустили. Их еще спрашивали, проедут ли они дальше. Те толком ничего не сказали. Но обычно люди проезжали спокойно. Автомобили двинулись, и метров через 300 их обстреляли. Стреляли из гранатомета и пулемета. У машин вылетели стекла, пули пробивали обшивку. Но водители дали по газам и двум автомобилям удалось уйти. А вот в третьем авто они убили всех, жив остался только мужчина. Ему повезло в том плане, что он вылетел из машины, его контузило и много часов он пролежал где-то там в стороне. Потом пришел в себя позвонил родственникам", – добавил очевидец.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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