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Военный эксперт рассказал, почему войска Путина не смогут штурмом взять Киев

14 марта 2022, 23:58

По его словам, россияне пытались продвинуться, чтобы взять Киев хотя бы в полукольцо.

войска россии
Войска России / Reuters

У России нет достаточных сил для штурма Киева. Об этом в интервью для Главреда рассказал полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что вопрос штурма Киева сейчас не стоит на повестке дня.

"Для того, чтобы штурмовать Киев, нужно было все 120 тысяч солдат, полный состав боевых частей, вести на Киев. Это могло бы обеспечить полную осаду города, но не его штурм", - говорит Жданов.

По его словам, россияне пытались продвинуться, чтобы взять Киев хотя бы в полукольцо.

"Но после дня, когда силы противника были разбиты под Броварами, и когда был восстановлен контроль над Гостомелем, даже такие попытки уже невозможны. То есть мы постепенно отодвигаем противника от Киева. Если они не могут взять Киев в осаду, то о каком штурме речь? Сейчас на всех направлениях они будут окапываться и переходить к обороне", - отметил он.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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война в Украине ВСУ Олег Жданов
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