Армия Украины остановила план Кремля по захвату Киева, Харькова, Одессы – аналитики в США

Украина продолжает сдерживать наступление России / УНИАН

Вооруженные силы Украины смогли остановить план РФ по захвату власти в стране. Военная операция Москвы была сконцентрирована на реализацию воздушно-десантных и механизированных операций с целью захвата Киева, Харькова, Одессы, а также других крупных городов. Ограниченное продвижение российских сил продолжается по некоторым направлениям, но вряд ли им удастся достичь своих целей. Если война будет в тупике, Россия продолжит бомбить и обстреливать украинские города, убивая мирных людей.

Об этом заявили аналитики Института по изучению войны в США. По их мнению, даже если России удастся захватить Мариуполь, военная ситуация для Москвы кардинально не изменится.

Как полагают эксперты, ВСУ сумели разрушить план России по захвату власти в Украине. Воздушно-десантные и механизированные операции с целью оккупации Киева, Харькова, Одессы и других больших городов провалились. Россияне продолжают продвигаться, но маловероятно, что они достигнут своей цели.

Возможно, Россия смогла бы взять паузу, выработать новый план действий и накопить дополнительные ресурсы, но вместо этого они запускают небольшие группы подкреплений для достижения своих целей. Однако задач россияне не достигают.

Также аналитики утверждают, что возможное падение Мариуполя и захват города российскими войсками вряд ли позволит России высвободить достаточно боевой мощи, чтобы резко изменить исход кампании по захвату больших украинских городов.

Специалисты сделали заявление и о тупике войны – состоянии, когда каждая сторона проводит операции по наступлению, которые существенно не меняют ситуацию на фронте.

Если война будет в тупике, Россия может продолжить бомбить и обстреливать украинские города, убивая мирное гражданское население.

"Если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей, даже если украинские силы будут наносить потери российским военным", - подчеркнули аналитики.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович 19 марта заявил, что Россия планирует еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей территории своей страны. Он предупредил, что россияне в таком случае могут снова потерпеть поражение и понести еще большие потери, поскольку элитные подразделения РФ уже пали в боях с украинской армией.