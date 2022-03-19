Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в Украине

Арестович / скриншот

Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.

"Сейчас по всей России нашкрябывают резерв. 18-я мотострелковая бригада, 19-я мотострелковая бригада, 61-я бригада морской пехоты, 40-я бригада морской пехоты. Все это хотят привезти сюда и снова бросить на Киев или там на другие места. Только учтите, что элитные подразделения уже пали. А сборная солянка, в которой они попытаются выступить, представьте себе, что их ждет", – рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он убежден, что российские войска снова потерпят поражение и понесут еще большие потери в таком случае.

"Просто ваше правительство выбрало самый идиотский путь – вместо того, чтобы нормально договориться на переговорах, они решили еще один этап наступления осуществить, судя по всему. И просто будет все то же, только через две-три недели и плюс 10 тысяч убитых ваших родственников. Я специально назвал подразделения, чтобы родители тех, кто служит – 18-я, 19-я из Северного Кавказа... Я вообще не понимаю, зачем вам платить жизнью. 61-я и 40-я – это уже Тихоокеанский флот, уже оттуда берут. Зачем вам это?" – заметил Арестович.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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