УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в Украине

19 марта 2022, 23:42

Арестович говорит, что российские войска снова потерпят поражение.

Арестович
Арестович / скриншот

Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.

"Сейчас по всей России нашкрябывают резерв. 18-я мотострелковая бригада, 19-я мотострелковая бригада, 61-я бригада морской пехоты, 40-я бригада морской пехоты. Все это хотят привезти сюда и снова бросить на Киев или там на другие места. Только учтите, что элитные подразделения уже пали. А сборная солянка, в которой они попытаются выступить, представьте себе, что их ждет", – рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он убежден, что российские войска снова потерпят поражение и понесут еще большие потери в таком случае.

"Просто ваше правительство выбрало самый идиотский путь – вместо того, чтобы нормально договориться на переговорах, они решили еще один этап наступления осуществить, судя по всему. И просто будет все то же, только через две-три недели и плюс 10 тысяч убитых ваших родственников. Я специально назвал подразделения, чтобы родители тех, кто служит – 18-я, 19-я из Северного Кавказа... Я вообще не понимаю, зачем вам платить жизнью. 61-я и 40-я – это уже Тихоокеанский флот, уже оттуда берут. Зачем вам это?" – заметил Арестович.

Читайте такжеАрестович назвал самые "горячие точки" на фронте и рассказал о мощных ударах по противнику

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Читайте также:

viber
война в Украине Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дорогеГороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дороге Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 мартаАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 марта Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президентКошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент "Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине""Отправили за русским кораблем": украинская фигуристка Шаботова поддержала "спецоперацию в Украине" Над городом - черные клубы дыма: утром во Львове прозвучали мощные взрывыНад городом - черные клубы дыма: утром во Львове прозвучали мощные взрывы

Последние новости

00:30

Эвакуация из Киевской области: сколько людей удалось вывезти за день

00:21

"Насиловал мою дочь всю ночь": украинка из села под Харьковом рассказала про зверства оккупантовВидео

00:08

"Я присягал на верность Украине": российский пленный на коленях просит прощение за предательствоВидео

19 марта, суббота
23:44

Польша призвала создать "План Маршалла 2" для Украины: у Зеленского ответили

23:42

Арестович рассказал, как Россия "нашкрябывает" резерв для войны в УкраинеВидео

Реклама
23:35

Врач из разбомбленного роддома в Мариуполе рассказала об ужасах войны и атаке на больницуВидео

23:27

Мертвые писатели уходят из России: Хэмингуэя больше не будут издавать в РФ

23:27

Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню еще 13 марта - СБУ

23:15

Враг обстрелял из Градов село в Днепропетровской области

23:11

Для Путина построят подземный город: генерал назвал причинуВидео

22:47

ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом

22:46

Путин не смог доказать США и Китаю, что может сидеть за одним столом со взрослымимнение

22:28

Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьВидео

22:27

Какие 5 продуктов должны быть в каждом доме, чтобы выжить во время войныВидео

22:27

Приват24 временно приостанавливает работу: в чем причина

22:06

Лучший ди-джей мира Армин ван Бюрен собрал для Украины более 5 млн гривен

22:01

Подготовку переговоров с Зеленским тормозит Путин, который колеблется — советник Эрдогана

21:54

Генерал США оценил возможность применения ядерного оружия Россией

21:48

Выход на пенсию по возрасту в условиях военного положения: чего ждать пенсионерамВидео

21:48

Юрий Романенко. Сделка США-Китая и новая архитектура мира без РоссииВидеоблоги

Реклама
21:09

"Погибают дети и рушатся наши города": Монатик эмоционально обратился к фанатамВидео

21:00

Россияне выбрали самый нелепый способ действий – АрестовичВидео

20:53

Путин действует в Украине жестоко, потому что паникует - Джонсон

20:51

"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны БалтииВидео

20:34

"Детей расстреливают на блокпостах с родителями": Елена Зеленская сделала эмоциональное заявлениеВидео

20:31

Российский пленный детально рассказал, как и когда руководство готовило их к войне в УкраинеВидео

20:16

ВСУ разгромили колону вражеской техники и вертолетВидео

20:14

Весеннее равноденствие 2022: дата, традиции и запреты дня

20:13

Будем гнать в шею: украинские защитники передали "привет" из "захваченного" россиянами РубежногоВидео

20:10

Приметы на 21 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

В условиях войны: какие сервисы сделали бесплатными услуги для украинцев

20:08

"Рыдаю от злобы, что нет возможности сказать лично": Осадчая пристыдила пропутинскую певицу Гагарину

20:07

Неприемлемы для всего мира: Путин назвал свои условия для встречи с ЗеленскимВидео

19:52

Сдал Путина с потрохами: в РФ мэр выдал военные тайныВидео

19:52

Русский корабль тонет: России не стоит рассчитывать на счастливый конец - МИДВидео

19:37

Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграницаВидео

19:28

Украину разжарит до +20: когда ждать резкого потепленияВидео

19:26

Орки горят вместе с БК: спецназ ВСУ показал разгром позиций рашистовВидео

19:20

"Путин мстит украинцам": эксперт рассказал, почему оккупанты с особой жестокостью бомбят УкраинуВидео

18:59

Что проверяют на блокпостах – памятка украинцам

Реклама
18:58

Вместо хлеба: рецепт идеальных луковых лепешек с вкуснейшей хрустящей корочкойВидео

18:48

Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака

18:43

У Эрдогана назвали ключевые требования Путина для остановки войны в УкраинеВидео

18:32

Готовьте сухари: британские аналитики спрогнозировали последствия войны в Украине для россиянВидео

18:24

Все враги будут сломлены: гороскоп таро для Украины на 2022 год и итог войныВидео

18:23

Мировая коалиция и осуждение варварства РФ: у Зеленского призвали Китай сделать выбор

18:18

Программа минимум: почему России будет достаточно даже небольшого преимущества в войнемнение

18:10

Списывать силы РФ рано: Минобороны Украины о войне с агрессоромВидео

17:59

У украинок появился новый кумир: кто подвинул Кима и АрестовичаВидео

17:47

"8 человек в цинке уехало": украинская пенсионерка угостила орков пирожками "с сюрпризом"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять