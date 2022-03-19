Будем гнать в шею: украинские защитники передали "привет" из "захваченного" россиянами Рубежного

Рубежное / скриншот

Оккупанты начали распространять фейк, что Рубежное в Луганской области уже не украинское. Однако населенный пункт контролируют Вооруженные Силы.

19 марта в Министерстве внутренних дел сообщили, что это фейки.

Гвардейцы отметили, что передают "привет" из украинского Рубежного.

"Они искренне удивлены и очень смеялись, когда увидели цирковое шоу в российских новостях, что город "зачистили" чечены и террористы из оккупированных территорий", – сказали в МВД.

Также МВД опубликовали видео. На нем украинский защитник заверил, что в Рубежном законная власть, которая не изменила. Он заявил, что врагов будут гнать уверенно и умело.

"Говорят, что город оберегали, оберегают и будут оберегать украинские военнослужащие, пограничники, полиция и они не сдают его оккупантам", – отметили в МВД.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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