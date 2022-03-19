Приземлили "Аллигатора": ВСУ на Киевщине уничтожили вертолет РФ

Российский вертолет К-52 сбит с использованием американской ПЗРК Стингер.
В Киевской области подразделения противовоздушной обороны сбили очередной вражеский боевой вертолет К-52.
Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
"Минус еще один вражеский вертолет! Сегодня в Бучанском районе подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет сбит с использованием ПЗРК Стингер.
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Ранее сообщалось о том, что один из украинских военных летчиков совершил героический поступок.
В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.
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