Приземлили "Аллигатора": ВСУ на Киевщине уничтожили вертолет РФ

Вертолет Ка-52 / mil.ru

В Киевской области подразделения противовоздушной обороны сбили очередной вражеский боевой вертолет К-52.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Минус еще один вражеский вертолет! Сегодня в Бучанском районе подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет сбит с использованием ПЗРК Стингер.

Читайте также"Сбили русского!": на Харьковщине ВСУ уничтожили военный самолет РФ

Ранее сообщалось о том, что один из украинских военных летчиков совершил героический поступок.

В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

Читайте еще: