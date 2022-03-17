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На Херсонщине летчик ВСУ направил подбитый штурмовик на вражескую колонну

17 марта 2022, 20:59

Украинский пилот принял решение направить падающий самолет на россиян. Он сам успел катапультироваться.

Су-25
Су-25 ВСУ / Минобороны Украины

Один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов.

В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов, пишет Цензор.НЕТ.

Отметим, что видео зафиксирован фрагмент бомбардировки украинскими пилотами колонны российских оккупантов. При этом один из самолетов ВСУ получил повреждения.

Вместе с тем украинский пилот принял решение направить падающий самолет на россиян. Он сам успел катапультироваться.

Отмечается, что украинский герой пилотировал штурмовиком Су-25 Воздушных сил ВСУ. На борту нанесен номер самолета №30.

Добавим, что во второй части видео видна разбитая колонна оккупантов. По всей видимости, это та самая колонна, которую атаковала украинская авиация, и на которую упал подбитый украинский штурмовик. Бои происходили в Херсонской области.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобаевки враг потерял семь боевых вертолетов.

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Су-25 война России и Украины
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