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Буча и Гостомель - в оккупации, нельзя дать врагу перейти реку Ирпень и пойти на Киев - Павлюк

22 марта 2022, 06:18

Киев остается большой проблемой для врага. Войска РФ сделают все, чтобы зайти в столицу, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Александр Павлюк
Александр Павлюк рассказал о ситуации на Киевщине/ скриншот видео Радио Свобода

Глава Киевской областной военной администрации генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал о ситуации на Киевщине и объяснил, что значит недавнее заявление генерала Александра Грузевича о том, что враг был отброшен на расстояние 70 километров от столицы.

По словам Павлюка, Киев остается большой проблемой для врага. Войска РФ сделают все, чтобы зайти в столицу, передает Радио Свобода.

По его словам, пока что Буча и Гостомель, северо-западные пригороды Киева, находятся под оккупацией.

"Там пока никаких мы действий сделать не можем. Нам надо удержать противника в его попытках перейти речку Ирпень и перейти в наступление на Киев", – сказал он.

Павлюк отметил, что на этом направлении потенциал не позволяет украинским войскам перейти в контрнаступление. Однако потенциал наращивается.

"У противника потенциал истощается, у нас наращивается. Все зависит от того, будет ли у него потенциал – от этого будет дальше течение боевых действий", – сказал Павлюк.

Читайте такжеВоенный эксперт рассказал, почему войска Путина не смогут штурмом взять КиевТакже Павлюк прокомментировал заявление генерала Александра Грузевича о якобы отброске войск РФ на 70 км от Киева по правому берегу.

18 марта Грузевич заявил: "На сегодняшний день по правому берегу враг отброшен на расстояние 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов".

Однако Павлюк заявил, что эти слова "немного некорректно восприняли". По его словам, речь шла о расширении линии обороны на 70 км.

"Он имел в виду, что мы справа, на левом берегу Киевской области, сдвинули полосу обороны на 70 км дальше, чтобы противник не мог обстреливать Киев. Правосторонняя осталась, как они (войска РФ, – ред.) стояли. А слева удалось просто выдвинуть наши подразделения и расширить правее, сделать дополнительный рубеж – и это не дает противнику с этой стороны подойти ближе к городу", – объяснил Павлюк.

Тем временем стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Мощун в Бучанском районе Киевской области Украины. Населенный пункт входит в так называемое Гостомельское направление.

Очевидцы пишут, что в селе Мощун успели побывать "кадыровцы" и российские десантники. Село, которое в мирное время было известным местом отдыха, оккупанты превратили в развалины.

Как сообщал Главред, в понедельник, 21 марта, украинские защитники полностью освободили от российских оккупантов поселок городского типа Макаров в Киевской области.

Ранее WSJ со ссылкой на неназванных американских чиновников писало о том, что президент страны агрессора России Владимир Путин решил задействовать "план Б" в войне против Украины, поскольку бои продолжаются уже более трех недель. Путин больше не ставит цель взять столицу Украины и хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории.

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