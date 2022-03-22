Враг стягивает силы для удара по Киеву: что известно о планах оккупантов РФ

/ Макс Левин

Российские оккупационные силы ищут возможности для того, чтобы начать наступление на Киев, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, с этой целью враг копит новые резервы.

Глава Киевской ОВА обратил внимание на то, что ВСУ своими действиями постоянно сковывают врага, проводят наступательные операции. В последнее время на киевском направлении сохраняется паритет. По данным украинских вооруженных сил, противник ждет резервы.

"Киев – очень большая проблема для противника, он сделает все, чтобы сюда зайти", - добавил Павлюк.

Читайте такжеВойна в Украине: сколько вражеских самолетов уже сбили ВСУ

Ранее сообщалось о том, что украинские защитники полностью освободили от российских оккупантов поселок городского типа Макаров в Киевской области.

"Благодаря героическим действиям наших защитников над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", - рассказали в Минобороны.

Читайте еще: