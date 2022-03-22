Враг стягивает силы для удара по Киеву: что известно о планах оккупантов РФ

Киев стал очень большой проблемой для противника, говорит Александр Павлюк.
Российские оккупационные силы ищут возможности для того, чтобы начать наступление на Киев, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, с этой целью враг копит новые резервы.
Глава Киевской ОВА обратил внимание на то, что ВСУ своими действиями постоянно сковывают врага, проводят наступательные операции. В последнее время на киевском направлении сохраняется паритет. По данным украинских вооруженных сил, противник ждет резервы.
"Киев – очень большая проблема для противника, он сделает все, чтобы сюда зайти", - добавил Павлюк.
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Ранее сообщалось о том, что украинские защитники полностью освободили от российских оккупантов поселок городского типа Макаров в Киевской области.
"Благодаря героическим действиям наших защитников над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", - рассказали в Минобороны.
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