Украинцы уничтожили корабль "Саратов" в Бердянске оружием, не предназначенным для боев на море - СБУ

Корабль "Саратов" / Virtual-sevastopol

Украинские военнослужащие уничтожили российский большой десантный корабль "Саратов" из оружия, которое в принципе не предназначено для ведения боевых действий на море. Речь идет о тактических ракетных комплексах "Точка-У". Об этом в эфире национального телемарафона рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

"Никто и никогда не использовал такое оружие против кораблей", – сказал офицер.

В частности, ВСУ ударили ракетными комплексами залпового огня по патрульному кораблю возле Одессы. Кроме того, против катера оккупантов был использован зенитно-ракетный комплекс.

Третий случай – использование ракеты модификации "Точка-У" против корабля оккупантов "Саратов".

"Эти уникальные ситуации могут изучать, как можно было использовать оружие, не предназначенное для боевых действий на море", – подытожил Ягун.

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Напомним, ранее в Сети появились снимки уничтоженного защитниками Украины российского корабля в Бердянске.

Его сняли с помощью спутников. На фотографиях видно, что судно частично затоплено.

Снимки были размещены компанией Maxar Technologies.

"Спутниковое фото украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь и дым поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива. Сообщалось, что 24 марта судно было сбито украинскими силами", – подписали фото в компании.