Появились снимки российского корабля, который мастерски уничтожили украинские защитники в Бердянске

Бердянск / twitter.com/Maxar

В сети появились снимки уничтоженного защитниками Украины российского корабля в Бердянске.

Его сняли с помощью спутников. На фотографиях видно, что судно частично затоплено.

Снимки были размещены компанией Maxar Technologies.

"Спутниковое фото украинского портового города Бердянск от 25 марта, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь и дым поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива. Сообщалось, что 24 марта судно было сбито украинскими силами", – подписали фото в компании.

На фото можно в деталях увидеть последствия замечательной работы украинских ВМС.

Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Орск Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

Но, согласно уточненным сведениям, был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" (а не "Орск", как сообщалось ранее). Два других больших десантных корабля ‒ "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" ‒ получили повреждения.

До того советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что перевозил потопленный корабль черноморского флота РФ в захваченном Бердянске, по предварительным данным, достаточно большой десант.

Читайте также: