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"Пропагандист года": украинские пограничники потроллили русского, давшего ВСУ наводку на корабли в Бердянске

25 марта 2022, 08:11

Сотрудники ГСПУ пожелали пропагандисту Валентину Гвоздеву "других, не менее интересных, сюжетов для скорой победы Украины над рашистами".

Валентин Гвоздев / скриншот из видео

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко поблагодарил кремлевского пропагандиста Валентина Гвоздева за наводку для ВСУ на корабли оккупантов, которую он сделал своим сюжетом из порта Бердянска.

По его словам, корреспондент канала Звезда российского министерства обороны удостоен "награды" в номинации "К@ц@пский пропагандон года".

"А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска. Конечно, были и другие лауреаты, но при полноте раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна. Отныне Орск и орки, символично, что еще и в Месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами", — написал Дейнеко.Читайте также"Достигли огромной цели": в Минобороны прокомментировали уничтожение корабля "Орск"

Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Орск Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

Но, согласно уточненным сведениям, был уничтожен большой десантный корабль "Саратов" (а не "Орск", как сообщалось ранее). Два других больших десантных корабля ‒ "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" ‒ получили повреждения.

До того советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что перевозил потопленный корабль черноморского флота РФ в захваченном Бердянске, по предварительным данным, достаточно большой десант.

viber
военные корабли новости Украины новости Бердянска
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