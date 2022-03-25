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Исключить Россию из G20, а Украину позвать на саммит: Байден выступил с предложением

25 марта 2022, 06:02

Президент США отдельно напомнил, что ближайший саммит G20 должен состоятся в ноябре нынешнего года - в индонезийской столице Джакарта.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, а также за приглашение Украины на ближайший саммит организации в Индонезии. Об этом он заявил в рамках очередной пресс-конференции.

Руководителя Белого дома после саммита НАТО в Брюсселе спросили, поддерживает ли он исключение РФ из G20.

"Да. Однако решение зависит от самой группы G20. Если это невозможно сделать – если Индонезия и другие не согласны – тогда, на мой взгляд, мы должны попросить, чтобы Украина могла присутствовать на встречах. Также в основном Украина может присутствовать на встрече G20 и наблюдать за ней", ‒ сказал Байден.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден оценил применение Россией гиперзвуковых ракет Кинжал в ходе вторжения в Украину.

"И если вы заметите, (Россия – ред.) запустила гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут уверенно сделать. Как вы все знаете, это оружие с такой же боеголовкой, как и любая другая ракета-запуск… за исключением того, что остановить ее почти невозможно. Есть причина, почему они это применяют", - подытожил он.

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новости США Джо Байден саммит G20
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