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Байден и Си Цзиньпин не смогли преодолеть разногласия по поводу войны в Украине - Finantial Times

19 марта 2022, 06:59

Китайский лидер раскритиковал "широкие и неизбирательные санкции", введенные Западом против России и других стран, если они станут на сторону Москвы.

Джо Байден
Джо Байден и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи 18 марта / Фото twitter.com/POTUS

18 марта состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Видеозвонок длился около двух часов, но лидеры двух государств не смогли преодолеть свои разногласия по поводу войны в Украине.

Как сообщает Finantial Times, президент США предупредил главу КНР о "последствиях", если Пекин окажет военную помощь Кремлю. В свою очередь, китайский лидер раскритиковал "широкие и неизбирательные санкции", введенные Западом против России и других стран, если они станут на сторону Москвы.

"Полные и неизбирательные санкции только заставят людей страдать. В случае дальнейшей эскалации они могут спровоцировать серьезные кризисы в мировой экономике и торговле, финансах, энергетике, продовольствии, промышленности и цепочках поставок, что нанесет ущерб и без того ослабевшей мировой экономике и приведет к безвозвратным потерям", — говорится в отчете Пекина о звонке.

В то же время в Пекине сообщили, что лидер КНР призвал Байдена к "хладнокровному и рациональному" подходу к конфликту. Он подчеркнул, что "украинский кризис — это не то, чего мы хотим", и добавил, что США и Китай "должны взять на себя свою долю международной ответственности и работать во имя мира и спокойствия во всем мире".

Как сообщал Главред, переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина не развеяли опасений Вашингтона по поводу того, что Пекин может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России.

Видеозвонок состоялся 18 марта и длился около двух часов.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

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