Тотальное превосходство: ВСУ за сутки уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две ракеты РФ

ВСУ за сутки уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две ракеты РФ / скриншот

Воздушные Сили ВСУ уничтожили огромние количество воздушной техники оккупантов за 28 марта.

"28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов", - говорится на официальной Facebook-странице Командования воздушных Сил.

Авиация Воздушных Сил РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.

Читайте такжеУкраинские защитники навсегда приземлили новейший беспилотник РФ "Орлан-10" за $120 000Напомним, в субботу, 26 марта, на Слобожаноском направлении зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил был сбит российский бомбардировщик.

Также мы сообщали, что Вооруженные силы Украины за сутки 25 марта, уничтожили три вражеских самолета, три беспилотника, один вертолет на стоянке и по меньшей мере пять крылатых ракет.

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