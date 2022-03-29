Тотальное превосходство: ВСУ за сутки уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две ракеты РФ

Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось за свою работу за 28 марта.
Воздушные Сили ВСУ уничтожили огромние количество воздушной техники оккупантов за 28 марта.
"28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов", - говорится на официальной Facebook-странице Командования воздушных Сил.
Авиация Воздушных Сил РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях.
Читайте такжеУкраинские защитники навсегда приземлили новейший беспилотник РФ "Орлан-10" за $120 000Напомним, в субботу, 26 марта, на Слобожаноском направлении зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил был сбит российский бомбардировщик.
Также мы сообщали, что Вооруженные силы Украины за сутки 25 марта, уничтожили три вражеских самолета, три беспилотника, один вертолет на стоянке и по меньшей мере пять крылатых ракет.
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