Оккупантов оттесняют от Киева: Зеленский рассказал об атаке ВСУ

В своем новом обращении Зеленский рассказал, что захватчиков оттесняют от Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за освобождение от российских оккупантов города Ирпень.
В воем новом обращении Зеленский рассказал, что захватчиков оттесняют от Киева.
"Украинские защитники продвигаются по Киевской области, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой, всем, кто работал над этим результатом", - сказал Зеленский.
По его словам, оккупантов оттесняют от Ирпеня и Киева. Однако пока рано говорить о безопасности в этой части Киевской области. Боевые действия продолжаются. Российские войска удерживают северную часть области, и имеют для этого ресурсы и живую силу, а также пытаются возобновить боеспособность подразделений, которые понесли потери.
Читайте такжеВСУ освободили Ирпень: оккупанты пошли за русским кораблем
"Уровень их потерь даже на уровне 90% не является для них аргументом, чтобы остановиться. Сотни и сотни сожженной и брошенной техники, не убеждают их в том, что так будет с каждым", - добавил Зеленский.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
Читайте также:
- "Мой родной Ирпень разрушен": Лобода очнулась и признала Россию агрессором
- Бои в районе Бучи, Гостомеля и Ирпеня: ВСУ под Киевом переходят в контрнаступление – МВД
- ВСУ разбивают оккупантов РФ под Киевом: в направлении Ирпеня отброшены вражеские войска