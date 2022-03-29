Оккупантов оттесняют от Киева: Зеленский рассказал об атаке ВСУ

Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за освобождение от российских оккупантов города Ирпень.

В воем новом обращении Зеленский рассказал, что захватчиков оттесняют от Киева.

"Украинские защитники продвигаются по Киевской области, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой, всем, кто работал над этим результатом", - сказал Зеленский.

По его словам, оккупантов оттесняют от Ирпеня и Киева. Однако пока рано говорить о безопасности в этой части Киевской области. Боевые действия продолжаются. Российские войска удерживают северную часть области, и имеют для этого ресурсы и живую силу, а также пытаются возобновить боеспособность подразделений, которые понесли потери.

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"Уровень их потерь даже на уровне 90% не является для них аргументом, чтобы остановиться. Сотни и сотни сожженной и брошенной техники, не убеждают их в том, что так будет с каждым", - добавил Зеленский.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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