У РФ тысячи танков, которые идут на Украину: Зеленский разнес Запад за слабые действия против Москвы

Есть города, где из-за российской военной техники образовались танковые пробки - Зеленский / Скриншот видео интервью The Economist

Отсутствие своевременной помощи Запада препятствует усилиям Украины, направленным на деблокаду захваченных Россией городов и оказанию там гуманитарной помощи жителям. Дух украинского народа силен, но у России больше военной помощи – тысячи российских военных машин постоянно идут на украинскую территорию. Санкции, которые были введены, призваны, скорее, наказать Москву, а не помешать продвижению ее войск. Европа до сих пор не ввела запрет на российские энергоносители, а Сбербанк не отключен от SWIFT. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью The Economist он сказал о том, что когда Запад говорит о помощи в "ближайшие недели", Украина не может разблокировать оккупированные российской армии города и оказать помощь людям, которые там находятся. Украинцы сильный духом народ, но у России гораздо больше военной мощи.

"[Запад] не может говорить: "Мы поможем вам в ближайшие недели". (В то время, как - ред.) это не позволяет нам разблокировать оккупированные Россией города, подвозить туда еду жителям, брать военную инициативу в свои руки. И как бы ни был силен дух народа Украины, у России больше огневой мощи. У русских есть тысячи военных машин, и они идут, идут и идут. Если мы можем пошутить в этой ситуации, я это сделаю. Есть города, где так много танков, что они не могут уйти. У них танковые пробки", - сказал Зеленский.

Издание также отмечает, что Зеленский разочарован ответными санкциями Запада, которые больше направлены на наказание России за военную агрессию, а не на блокаду ее дальнейшего военного вторжения в Украину. В частности, с ограничениями есть проблемы – Сбербанк не отключен от SWIFT, запрет на импорт газа и нефти хоть и обсуждался, но не был введен Европой.

"Первое (что нужно сделать, - ред.) – поставить себя (Европе, - ред.) на наше место и действовать упреждающе… Мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку на нас. Это не правильный подход. Мы не морские свинки", - добавил гарант.

Подчеркивается, что Зеленский одобряет действия США и Великобритании, а глава Белого дома Байден включается в ситуацию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что лидеры стран Европы не готовы оказать посильную помощь Украине для победы в войне против России, поскольку они боятся Москвы.