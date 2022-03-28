"Боятся России – вот и все": Зеленский раскритиковал Макрона и Германию из-за позиции по войне

Владимир Зеленский / Офис президента Украины ОПУ

Лидеры европейских стран, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, боятся Россию, поэтому не готовы оказывать Украине военную помощь. Германия рассматривает отношения с Москвой с позиции экономики, они могут помочь только в том случае, если на них оказывается давление внутри страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью The Economist он сказал о том, что у Берлина давние отношения с Москвой, немецкое государство рассматривает отношения с РФ с точки зрения экономики. Они могут оказать помощь, если на них давят внутри страны, но и остановятся, когда увидят, что их приложенных сил достаточно.

"У них есть давние отношения с Россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они могут помочь, если на них оказывается давление внутри страны, и они могут остановиться, когда увидят, что того, что они сделали, достаточно", - отметил глава государства.

В ответ на вопрос журналиста о том, почему такие европейские лидеры, как президент Франции Макрон, не хотят поставлять Украине военную помощь, чтобы помочь Киеву победить Москву, он сказал, что у них присутствует страх перед Россией.

"Они боятся России. Вот и все", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украине нужна неограниченная военная помощь, поскольку Россия применяет против государства весь свой вооруженный арсенал.