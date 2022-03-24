Украине нужна военная помощь без ограничений - Зеленский

Зеленский обратился к НАТО и заявил, что Украине нужна помощь без ограничений / Фото Reuters, instagram.com/zelenskiy_official

Украине нужна военная помощь без ограничений, поскольку Россия применяет против украинцев весь свой военный арсенал.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам стран НАТО.

"Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю одно и то же. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений, Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое. Любые объекты – от жилых домов до церквей, от складов с едой до университетов, от мостов до больниц", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что самое страшное во время войны - не знать точного ответа от партнеров на запросы о помощи.

"Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. И у вас тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали ни одного. Мы обращались за танками. Чтобы мы могли разблокировать наши города, которые сейчас погибают – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, другие. Города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего нет там. У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила процент. Один процент всех ваших танков! Отдать или продать нам", - сказал Зеленский.

"Это самое страшное во время войны - не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела войны и не хочет воевать годами. Мы хотим выжить! Выжить просто! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот процент", - добавил президент.

Читайте такжеЭтот период войны войдет в историю как "месяц несокрушимости" - Резников обратился к украинцамЗеленский уточнил, что Украина не может просто так купить танки и самолеты, потому что такие поставки напрямую зависят только от решения НАТО, от политических решений.

"После такой войны против России... Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире. Но НАТО еще предстоит показать, что Североатлантический союз может сделать. Для спасения людей. Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире", - отметил Зеленский.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю месяца сопротивления Украины российским оккупантам.

По его словам, страна-агрессор ничего не знает о народе Украины и о том, что такое свобода. Российские оккупанты думали, что смогут уничтожить Украину еще в первые дни вторжения, но они ошиблись. Президент призвал людей во всем мире выходить на митинги в поддержку Украины.

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