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Оккупанты "не знают пределов зла": Зеленский призвал мир поддержать Украину в ее сопротивлении РФ

24 марта 2022, 07:31

24 марта - месяц войны России против Украины. Мир должен поддержать нашу страну, потому что президент РФ Путин начал войну против свободы как таковой.

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о терроре российских захватчиков против мирных граждан / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор ничего не знает о народе Украины и о том, что такое свобода. Российские оккупанты думали, что смогут уничтожить Украину еще в первые дни вторжения, но они ошиблись.

Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю месяца сопротивления Украины российским оккупантам.

"24 марта - месяц героического сопротивления Украинского государства, украинского народа безжалостному вторжению российской федерации. Уже месяц нашей защиты от попытки нас уничтожить. Стереть с лица земли. Первоначальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения - они думали, что украинцы испугаются, полагали, что мы, украинцы, не будем бороться. Они ошиблись", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что оккупанты ничего не знают об украинцах и "вообще о свободе".

"Но их много! Оккупантов все еще очень много. Россия получает живую силу отовсюду, технику, авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в мирных людей", - сказал президент.

Зеленский высказался также о зверствах российских оккупантов в Украине.

"Российские войска разрушают наши города. Убивают без разбора гражданских людей. Насилуют женщин. Похищают детей. Расстреливают беженцев. Увлекают гуманитарные колонны. Занимаются мародерством. Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и т.д. Для них мишень - университеты, жилые кварталы… Что угодно! Российские войска не знают предела зла", - отметил Зеленский.

Президент также обратился на английском к гражданам стран Запада: "Война России – это не только война против Украины. Все гораздо шире. Россия начала войну против свободы как таковой. На украинской земле для России только начало. Россия пытается победить свободу всех людей в Европе. Всех людей в мире. Пытается показать, что только грубая и жестокая сила имеет значение. Пытается показать, что люди не имеют значения, как все то, что делает нас людьми. И именно поэтому мы все должны остановить Россию".

Президент призвал людей во всем мире выходить на митинги в поддержку Украины.

"Поэтому я прошу вас выступить против войны! Показывайте вашу позицию! Выходите из ваших офисов, из ваших домов, из ваших школ и университетов. Выходите ради мира с украинской символикой. Чтобы поддержать Украину. Чтобы поддержать свободу. Чтобы поддержать жизнь. На ваши площади. На ваши улицы. Чтобы вас увидели. Чтобы вас услышали. Скажите, что люди имеют значение. Свобода имеет значение. Мир имеет значение. Украина имеет значение. С 24 марта. В центрах ваших городов. Все вместе, кто хочет остановить войну", — призвал Зеленский.

Как сообщал Главред, благодаря действиям украинской армии президент Владимир Путин может полностью вывести войска из Украины, включая Донбасс и Крым. Такое мнение озвучил директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа.

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