Война может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из Украины

Владимир Путин / Фото Reuters

Благодаря действиям украинской армии президент Владимир Путин может полностью вывести войска из Украины, включая Донбасс и Крым.

Такое мнение озвучил директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью Главреду.

"Да, это абсолютно реально. Но это будет зависеть от одного фактора - сколько мы их здесь уничтожим. В любом случае, даже если Зеленский подпишет какие-либо минимальные требования Путина, юридически не будет иметь никакого значения. Потому что согласно Венской конвенции о договорах, любые документы, которые были подписаны путем применения силы или угрозы применения силы, являются юридически никчемными. Путин, конечно же, выдаст это за свою победу и откатится по состоянию на 23 февраля 2022 года", - отметил эксперт.

По его словам, тогда это будет отложенная война, потому что тогда, мобилизация продолжится, как и пропаганда и поставки на оккупированный Донбасс техники.

Читайте такжеКогда закончится война в Украине: астролог назвала сроки поражения армии Путина"Опять-таки 500 тысяч ему будет сложно набрать, потому что для этого нужны и экономические ресурсы, потому война может затянуться, как минимум, на год, после чего снова придется слушать в 4 утра удары "Калибров" и "Искандеров" по аэропортам", - пояснил Шулипа.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский озвучил мнение, что война России против Украины продлится по крайней мере пол года, однако Украина обязательно выстоит. Он подчеркнул, что ВСУ имеют стратегическое преимущество в ведении войны.

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