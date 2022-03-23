Не ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный эксперт

Выйна продлится не менее пол года, отмечает военный эксперт/ facebook.com/ato.news

Война России и Украины продлится по крайней мере пол года, однако Украина обязательно выстоит.

Такое мнение выразил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ. Он подчеркнул, что защитники Украины имеют стратегическое преимущество в ведении войны.

При этом для Украины, чтобы она могла эффективнее защищаться, нужны современные комплексы противовоздушной обороны.

"Надо понимать, что война не закончится завтра. К сожалению, я имею такую уверенность, как бы это обидно не звучало, что она не закончится и в течение пол года. Мы будем дальше продолжать обороняться, поэтому нам нужны будут более высококлассные, мощные и современные комплексы [ПВО] Patriot", – отметил Грабский.

Россия на сегодня имеет преимущество в количестве солдат, однако страну-агрессора это не спасет, ведь у них неэффективная тактика войны, подчеркнул эксперт. Ход войны сейчас определяет не количество пехоты, а технические средства, которые используются.

При этом Вооруженные силы Украины уже показали свою эффективность в ведении маневровой обороны и нанесении контрударов. Поэтому можно утверждать, что Украина выстоит, отметил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Японии 23 марта отметил: война Москвы против Киева показала, что миру нужны новые механизмы обеспечения безопасности. Зеленский призвал Японию к сотрудничеству с Украиной.

Ранее сообщалось, что исчез министр обороны РФ Сергей Шойгу – он уже 12 дней подряд не появляется на публике. Кроме него, из публичного пространства исчезли также начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и ряд других высокопоставленных чиновников. Этот "интересный информационный нюанс" уже прокомментировали в Офисе президента Украины.

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