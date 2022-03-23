Ирпень, Буча и Гостомель взяты в кольцо ВСУ

Буча / Reuters

Вооруженные силы Украины под Киевом взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель.

Как сообщает Бучанский городской совет в Facebook, российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины.

"Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе. Ирпень, Буча, Гостомель, взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

При этом, многие села остаются оккупированы, они на грани гуманитарной катастрофы.

Тяжелая ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасовом, Севериновке, Березовке и Николаевке.

Где ситуация критическая

Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины оккупированы врагом. Эти села находятся без связи. Российские оккупанты врываются в дома, ищут еду и алкоголь, мародерствуют, отстреливают собак, а скот режут на мясо.

В Немишаевской общине нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Враг на этой территории окапывается.

В Песковской территориальной общине в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома.

Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины находятся под контролем местных органов власти.

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Ранее сообщалось, что пропаганда оккупантов пыталась выдать свою сожженную технику за украинскую. Пропагандисты обнародовали сообщения о якобы ударах по ВСУ неким "высокоточным оружием", проиллюстрировав его фотографией уничтоженной "украинской колонны". Но на одном из сожженных грузовиков можно заметить букву Z.

Напомним, Вооруженные силы Украины в 9-й раз разгромили оккупантов РФ в Чернобаевке. Ночью 23 марта в результате нанесенных ударов взорвался боекомплект противника. Военной техники на захваченном аэродроме стало намного меньше, однако и та, которая была, в значительной степени уничтожена в результате разрыва боеприпасов.

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