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Как "скинуть" пару килограммов: стилист назвала вещи, которые стройнят фигуру

Анна Ярославская
23 ноября 2024, 15:02
214
Вы до сих пор думаете, что светлое полнит? На самом деле это не так. Стилист раскрыла приемы, как казаться худее даже в белом.
Маргарита Мурадова
Маргарита Мурадова рассказала, какие вещи делают стройнее / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/greenteanosugar

Вы узнаете:

  • Из каких тканей стоит выбирать одежду
  • Как сделать фигуру более стройной при помощи сумки
  • Правда ли, что светлые цвета полнят

Несмотря на то, что бодипозитив сейчас стал очень популярным, многие женщины хотят выглядеть стройнее, и сделать это можно при помощи одежды - нужно всего лишь правильно ее сочетать и выбирать нужные ткани. Украинский стилист Маргарита Мурадова рассказала, как казаться худее и создать собранный, более стройный и вытянутый силуэт.

Какая одежда стройнит фигуру

Во-первых, нужно отдавать предпочтение структурированным изделиям из плотных или летящих материалов.

"В целом, все плотные изделия, которые держат форму, которые не растягиваются на фигуре, которые не облегают, подчеркивая какие-то особенности, всегда более предпочтительны, всегда будут стройнить", - сказала стилист.

Как 'скинуть' пару килограммов: стилист назвала вещи, которые стройнят фигуру

Какие ткани стройнят

"Плотные ткани - это не только шерсть. Не представляйте себе какие-то утягивающие материалы. Это может быть и деним, и плотная кожа, и плотный хлопок. Рубашки из плотного хлопка из мужского отдела очень классно выглядят на фигуре, всегда ее визуально подчеркивают", - рассказала Мурадова.

Самое главное для визуально стройной фигуры - убрать большое количество перепадов в фигуре и сделать пропорции плавными, ведь они всегда будут выглядеть очень гармонично.

Какие вещи делают стройнее

Второй очень важный совет: конец изделия не должен находиться на том уровне, на котором находится самая широкая часть зоны коррекции.

Например, если у женщины объемный живот, значит и топ желательно не должен заканчиваться в этой точке и не должны начинаться, например, джинсы.

"Или хотя бы нам не нужно показывать, что в этой точке начинаются джинсы, лучше это перекрыть рубашкой", - посоветовала стилист.

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Если у девушки объемные, спортивные икры и она хочет их скорректировать при помощи одежды, в этом случае окончание подола юбки не должно быть на самой широкой части икр, а либо чуть ниже, либо чуть выше, потому что самая широкая часть и окончание изделия делают акцент.

В-третьих, следует использовать вертикаль второго слоя.

"Допустим, у нас есть платье, и поверх этого платья, которое прекрасно сидит на фигуре, мы добавляем какой-то удлиненный кардиган или удлиненный тренч, таким образом перекрывая боковые части фигуры, и визуально создается иллюзия, что фигура более стройная и вытянутая", - отметила стилист.

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Следите, чтобы в зоне коррекции изделия не деформировались.

Например, у вас есть защипы на брюках. Они не должны растягиваться.

"Я достаточно часто вижу, когда на верхней части ноги неправильно подобранные по размеру брюки именно в зоне защипа начинают растягиваться, что в итоге еще больше добавляет объема и акцентирует внимание на объемной верхней части ноги. Соответственно, наша задача либо выбирать брюки с посадкой выше, где защипы будут начинаться выше, либо на размер больше, чтобы защипы не растягивались", - посоветовала стилист.

Если есть драпировка, она не должна разлезаться по фигуре, потому что это всегда является индикатором того, что вещь не подходит по размеру.

Полнят ли светлые цвета?

Мурадова также развеяла миф о том, что светлый цвет полнит, и людям, которые хотят каким-то образом корректировать определенные зоны фигуры, советуют не носить в этой зоне светлые изделия.

"На самом деле светлые изделия не являются проблемой. Черный не настолько крадет свет и поглощает, а белый не настолько его отражает, что человек разительно отличается от джинсов в молочном оттенке и джинсов в черном цвете. Самое важное, чтобы мы просто соблюдали предыдущее правило плотности изделий", - сказала стилист.

Таким образом, если соблюдать предыдущее правило, светлого цвета бояться совершенно не нужно. Просто стоит выбрать изделия из летящие или плотного материала, который одержит форму, тогда не будет проблем со светлыми изделиями. Тем более что они очень красиво подсвечивают внешность и делают образ более приятным и мягким.

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Как выглядеть худее

Еще один прекрасный прием сделать фигуру более стройной - использование структурированных сумок и именно в той точке, которую хотим корректировать.

"Обычно это сумка с плечевым ремнем. Сумка не должна болтаться и находиться в зоне коррекции. Если у нас более объемные бедра и сумка заканчивается именно в этой зоне, то мы еще больше добавляем ей объема. Лучше подтянуть ремешок выше. И это главное универсальное правило - в зоне коррекции не стоит добавлять больше объема другими аксессуарами", - рассказала Мурадова.

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Прекрасно работают для коррекции фигруры тотал луки. Это необязательно должен быть монохромный образ. Имеется в виду тотал лук, который создает вертикаль принта, цвета, материала. То есть это может быть даже тотал лук с гороховым или цветочным принтом или костюм в клетку.

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Прекрасно работает и острый мыс на обуви. Он подходит для девушке "плюс сайз", и в целом для коррекции силуэта, вытягивания ног.

"И еще один момент, с которым он круче работает, это если обувь у нас в тон низу - джинсам, юбкам, брюкам. Допустим, черные джинсы переходят в черную обувь, или молочные джинсы. В этом случае получается прямой ровный силуэт", - сказала стилист.

"И последний момент, на который нужно обратить внимание. Когда мы создаем лук с какими-то акцентами и деталями - их нужно увести от зоны коррекции. Если у нас зона коррекции, допустим, бедра, то яркая вещь, цветная вещь, насыщенная, принтованная, лучше будет смотреться в верхней части и наоборот", - резюмировала Мурадова.

Смотрите видео - Какая одежда стройнит фигуру:

Ранее Главред писал, как одеваться девушкам с модельным ростом. Детальнее читайте в материале: Что надевать высоким девушкам: 6 базовых правил для сногсшибательного вида.

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Кто такая Маргарита Мурадова

Маргарита Мурадова – персональная стилистка с более чем десятилетним стажем работы, автор популярного YouTube-канала о моде, соучредительница образовательного проекта в сфере моды MODEISME.

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