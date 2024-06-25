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Какие джинсы больше всего подходят полным женщинам: модели, которые скроют недостатки

Руслана Заклинская
25 июня 2024, 01:15
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Джинсы - это не просто удобная одежда, но и универсальный инструмент, который способен подчеркнуть красоту любой фигуры.
Какие джинсы больше всего подходят полным женщинам: модели, которые скроют недостатки
Какие джинсы прячут полноту / Коллаж: Главред, фото: largemoda.com.ua, pinterest.com

Джинсы - это must-have любого гардероба, независимо от типа фигуры. Их универсальность заключается в том, что они могут подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, если правильно подобрать модель.

Если вас интересуют модные советы, прочтите материал Главреда: Какие джинсы будут в моде в 2024 году: стилист Рябич назвала трендовые модели.

Какие джинсы носить с проблемной зоной живота

Одни из лучших вариантов для коррекции области живота - это джинсы с высокой или повышенной посадкой. Они создают эффект утягивания благодаря плотному материалу денима, пишет Large Moda.

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Также важно не заправлять верхние части одежды в джинсы, чтобы не нарушать гармонию силуэта. Можно рассмотреть варианты с зауженными или прямыми штанинами - они часто выглядят стильно и выгодно.

Какие джинсы больше всего подходят полным женщинам: модели, которые скроют недостатки
Фото: pinterest.com

Какие джинсы носить с полными бедрами

Для женщин с пышными бедрами идеальным выбором станут классические модели с прямым кроем. Они визуально удлиняют рост и помогают создать гармоничные пропорции фигуры.

Какие джинсы подходят для полных ног

Избегайте джинсов, облегающих ноги, которые подчеркнут их полноту. Прямые джинсы свободного кроя визуально сбалансируют пропорции.

Фасон джинсов с завышенной талией визуально удлиняет ноги и делает их стройнее. Расширенные от колена джинсы визуально уравновешивают фигуру и одновременно делают ноги стройнее.

Что касается цветов, то пышным женщинам стоит выбирать джинсы черного, темно-синего и других темных цветов. Поскольку они скрывают полноту и визуально делают ноги худее.

Какие джинсы больше всего подходят полным женщинам: модели, которые скроют недостатки
Фото: pinterest.com

На что обратить внимание при выборе джинсов

  1. Детали декора. Избегайте чрезмерного декора на джинсах, такого как накладные карманы, стразы или яркие нашивки. Они могут создать визуальный эффект дополнительного объема.
  2. Выбор цвета. Для создания выгодного силуэта стоит отдавать предпочтение темным или средним оттенкам джинсов, которые выглядят более элегантно.
  3. Комфорт и размер. Выбирайте джинсы, которые приятны на ощупь и не стесняют движения. Они должны быть немного свободными, особенно для облегающих моделей.

Какие джинсы прячут полноту

Джинсы бойфренд свободного кроя, немного зауженные книзу. Они не облегают тело и визуально не увеличивают его.

Прямые джинсы классического кроя - это всегда беспроигрышный вариант. Они подходят для любого типа фигуры и визуально делают ноги стройнее.

Джинсы bootcut расширяются от колена книзу. Они подходят пышным женщинам и визуально делают бедра худее.

Какие джинсы больше всего подходят полным женщинам: модели, которые скроют недостатки
Джинсы bootcut / Фото: largemoda.com.ua

Помните, что главное - это правильно подобрать модель джинсов, которая подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. Не бойтесь экспериментировать, ведь современные бренды предлагают широкий спектр фасонов и размеров, которые подойдут для любой фигуры.

Что такое Large Moda?

Large Moda - это магазин одежды, который специализируется на одежде больших размеров премиум качества. Вся одежда для полных отшивается на фабриках Италии, Испании, Бельгии, Китая. Перед поступлением в продажу все товары проходят строгий контроль за качеством, отмечают на сайте.

За выбором вещей для large moda следит команда дизайнеров, которым известны секреты по преобразованию пышного силуэта как женщин, так и мужчин, последние тренды и секреты создания стильного и привлекательного образа.

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