Какие джинсы больше всего подходят полным женщинам: модели, которые скроют недостатки

Джинсы - это must-have любого гардероба, независимо от типа фигуры. Их универсальность заключается в том, что они могут подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, если правильно подобрать модель.
Если вас интересуют модные советы, прочтите материал Главреда: Какие джинсы будут в моде в 2024 году: стилист Рябич назвала трендовые модели.
Какие джинсы носить с проблемной зоной живота
Одни из лучших вариантов для коррекции области живота - это джинсы с высокой или повышенной посадкой. Они создают эффект утягивания благодаря плотному материалу денима, пишет Large Moda.
Также важно не заправлять верхние части одежды в джинсы, чтобы не нарушать гармонию силуэта. Можно рассмотреть варианты с зауженными или прямыми штанинами - они часто выглядят стильно и выгодно.
Какие джинсы носить с полными бедрами
Для женщин с пышными бедрами идеальным выбором станут классические модели с прямым кроем. Они визуально удлиняют рост и помогают создать гармоничные пропорции фигуры.
Какие джинсы подходят для полных ног
Избегайте джинсов, облегающих ноги, которые подчеркнут их полноту. Прямые джинсы свободного кроя визуально сбалансируют пропорции.
Фасон джинсов с завышенной талией визуально удлиняет ноги и делает их стройнее. Расширенные от колена джинсы визуально уравновешивают фигуру и одновременно делают ноги стройнее.
Что касается цветов, то пышным женщинам стоит выбирать джинсы черного, темно-синего и других темных цветов. Поскольку они скрывают полноту и визуально делают ноги худее.
На что обратить внимание при выборе джинсов
- Детали декора. Избегайте чрезмерного декора на джинсах, такого как накладные карманы, стразы или яркие нашивки. Они могут создать визуальный эффект дополнительного объема.
- Выбор цвета. Для создания выгодного силуэта стоит отдавать предпочтение темным или средним оттенкам джинсов, которые выглядят более элегантно.
- Комфорт и размер. Выбирайте джинсы, которые приятны на ощупь и не стесняют движения. Они должны быть немного свободными, особенно для облегающих моделей.
Какие джинсы прячут полноту
Джинсы бойфренд свободного кроя, немного зауженные книзу. Они не облегают тело и визуально не увеличивают его.
Прямые джинсы классического кроя - это всегда беспроигрышный вариант. Они подходят для любого типа фигуры и визуально делают ноги стройнее.
Джинсы bootcut расширяются от колена книзу. Они подходят пышным женщинам и визуально делают бедра худее.
Помните, что главное - это правильно подобрать модель джинсов, которая подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. Не бойтесь экспериментировать, ведь современные бренды предлагают широкий спектр фасонов и размеров, которые подойдут для любой фигуры.
Что такое Large Moda?
Large Moda - это магазин одежды, который специализируется на одежде больших размеров премиум качества. Вся одежда для полных отшивается на фабриках Италии, Испании, Бельгии, Китая. Перед поступлением в продажу все товары проходят строгий контроль за качеством, отмечают на сайте.
За выбором вещей для large moda следит команда дизайнеров, которым известны секреты по преобразованию пышного силуэта как женщин, так и мужчин, последние тренды и секреты создания стильного и привлекательного образа.
Читайте также:
- Короткие шорты для активного отдыха - различные модели и фасон
- Мода для прогулок - тренды для весенних прогулок в 2024 году
- Лучшие предложения модных сумок на весну/лето 2024 года
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред