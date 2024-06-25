Какие джинсы больше всего подходят полным женщинам: модели, которые скроют недостатки

Джинсы - это не просто удобная одежда, но и универсальный инструмент, который способен подчеркнуть красоту любой фигуры.

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Какие джинсы прячут полноту / Коллаж: Главред, фото: largemoda.com.ua, pinterest.com

Джинсы - это must-have любого гардероба, независимо от типа фигуры. Их универсальность заключается в том, что они могут подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, если правильно подобрать модель.

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Какие джинсы носить с проблемной зоной живота

Одни из лучших вариантов для коррекции области живота - это джинсы с высокой или повышенной посадкой. Они создают эффект утягивания благодаря плотному материалу денима, пишет Large Moda.

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Также важно не заправлять верхние части одежды в джинсы, чтобы не нарушать гармонию силуэта. Можно рассмотреть варианты с зауженными или прямыми штанинами - они часто выглядят стильно и выгодно.

Фото: pinterest.com

Какие джинсы носить с полными бедрами

Для женщин с пышными бедрами идеальным выбором станут классические модели с прямым кроем. Они визуально удлиняют рост и помогают создать гармоничные пропорции фигуры.

Какие джинсы подходят для полных ног

Избегайте джинсов, облегающих ноги, которые подчеркнут их полноту. Прямые джинсы свободного кроя визуально сбалансируют пропорции.

Фасон джинсов с завышенной талией визуально удлиняет ноги и делает их стройнее. Расширенные от колена джинсы визуально уравновешивают фигуру и одновременно делают ноги стройнее.

Что касается цветов, то пышным женщинам стоит выбирать джинсы черного, темно-синего и других темных цветов. Поскольку они скрывают полноту и визуально делают ноги худее.

Фото: pinterest.com

На что обратить внимание при выборе джинсов

Детали декора . Избегайте чрезмерного декора на джинсах, такого как накладные карманы, стразы или яркие нашивки. Они могут создать визуальный эффект дополнительного объема. Выбор цвета . Для создания выгодного силуэта стоит отдавать предпочтение темным или средним оттенкам джинсов, которые выглядят более элегантно. Комфорт и размер . Выбирайте джинсы, которые приятны на ощупь и не стесняют движения. Они должны быть немного свободными, особенно для облегающих моделей.

Какие джинсы прячут полноту

Джинсы бойфренд свободного кроя, немного зауженные книзу. Они не облегают тело и визуально не увеличивают его.

Прямые джинсы классического кроя - это всегда беспроигрышный вариант. Они подходят для любого типа фигуры и визуально делают ноги стройнее.

Джинсы bootcut расширяются от колена книзу. Они подходят пышным женщинам и визуально делают бедра худее.

Джинсы bootcut / Фото: largemoda.com.ua

Помните, что главное - это правильно подобрать модель джинсов, которая подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. Не бойтесь экспериментировать, ведь современные бренды предлагают широкий спектр фасонов и размеров, которые подойдут для любой фигуры.

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