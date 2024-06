Его используют единицы: для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах

Карман для часов был оригинальным элементом наших голубых джинсов, как и заклепки на карманах.

Для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах / Фото: pixabay.com

Все мы видели, но почти никогда не пользовались маленьким карманом на джинсах, поскольку не все знают истинное предназначение дизайнерского решения.

По мнению экспертов Hockerty, бренда одежды, сшитой по индивидуальному заказу, изобретатель Леви Страусс, основатель культового бренда джинсов Levi's, сделал крошечный карман для карманных часов.

Однако участники Reddit не верят, что маленький карман внутри кармана мог быть использован для такой цели.

Один из участников онлайн-форума сказал: "Я никогда не видел карманных часов, которые помещались бы в карман для часов".Другой согласился: "[Это] немного маловато для карманных часов... Я представляю их более крупными, чем современные часы".

Рассказывая о своем собственном опыте, один из пользователей Reddit сказал: "До появления мобильных телефонов я пользовался карманными часами. Мне не нравится носить наручные часы. Маленький кармашек работал идеально, как и было задумано".

Сам Леви подтвердил, что дизайн действительно был предназначен для "кармана для часов".

Трейси Панек, историк компании Levi Strauss and Co, рассказала Insider: "Самая старая пара поясных комбинезонов в архиве Levi Strauss and Co. (1879 года) включает в себя карман для часов.

Карман для часов был оригинальным элементом наших голубых джинсов, как и заклепки на карманах, ширинка на пуговицах, дугообразная строчка на заднем кармане и кожаная заплатка".

В итого, чтобы сохранить целостность раннего дизайна, компанией было решено оставить такой дизайн. Но такие часы вышли из моды. Тогда маленький карман стал известен как "карман для монет".

"Как только люди перестанут использовать монеты, а это должно произойти со дня на день, мы найдем для них другое название", - добавил Леви.

