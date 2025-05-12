"Сынок с диагнозом": Королева с сыном публично опозорились своим поведением

Кратко:
- Наташа Королева решила рассмешить фанатов
- Поклонники раскритиковали ее юмор
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, показалась на видео вместе со своим сыном Архипом Глушко.
В Сети опубликовали кадры, на которых мама с сыном сняли, по их мнению, юмористический ролик, но поклонники посчитали его неприличным и неприятным.
Поклонники отметили в комментариях, что предательница опозорилась и даже заподозрили, что у ее сына аутизм.
"А с сынулькой всё в порядке? Все движения и взгляд очень схожи с симптомами аутиста";
"Деградация полная";
"Сынок у Королевой явно с диагнозом!";
"Больные люди", - написали россияне.
Напомним, недавно Наташа Королева рассказывала, что ее муж – российский стриптизер-путинист Сергей Глушко сменил профессию и теперь стал художником. Также он ездит на гастроли, как актер, а певица часто остается дома в одиночестве.
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Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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