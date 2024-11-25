"Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы

Наташа Королева показала свою маму.

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Наташа Королева посвятила пост своей маме / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Наташа Королева показала свою маму на концерте

Предательница оставила послание

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает страшное полномасштабное вторжение РФ в Украину, опубликовала новое видео с 78-летней мамой – Людмилой Порывай.

Отметим, Порывай уже давно живет в США, но приехала в страну-оккупанта, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт от пропагандистов.

видео дня

На своей странице в соцсетях предательница показала снимок, на котором позировала с Людмилой и намекнула, что ее не волнует критика.

"Берегите маму! Любите, прощайте, не обижайте, не давайте в обиду! Это самый святой человек в вашей жизни", — написала запроданка.

Людмила Порывай на концерте Наташи Королевой / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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