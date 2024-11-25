"Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы

Кратко:
- Наташа Королева показала свою маму на концерте
- Предательница оставила послание
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но поддерживает страшное полномасштабное вторжение РФ в Украину, опубликовала новое видео с 78-летней мамой – Людмилой Порывай.
Отметим, Порывай уже давно живет в США, но приехала в страну-оккупанта, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт от пропагандистов.
На своей странице в соцсетях предательница показала снимок, на котором позировала с Людмилой и намекнула, что ее не волнует критика.
"Берегите маму! Любите, прощайте, не обижайте, не давайте в обиду! Это самый святой человек в вашей жизни", — написала запроданка.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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