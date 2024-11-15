"Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

Читайте подробно:
- Людмила Порывай приехала в РФ
- Путинистка Яна Поплавская высказала свое мнение о ней
Мама российского певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в Украине, Людмила Порывай уже много лет живет в США.
Недавно она приехала в страну-террориста, чтобы повидаться с дочкой и внуком, который недавно женился.
Как сообщают росСМИ, российская актриса одной роли "Красной Шапочки" и ярая путинистка Яна Поплавская высказалась о Порывай.
"Понимаешь, в чем дело? По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Да, конечно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. Хотя, может, я просто мыслю другими категориями… А совесть где?!" — заявила пропагандистка.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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