"Рвотный рефлекс": маму путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

Людмила Порывай попала под хейт.

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Людмилу Порывай раскритиковали в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

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Людмила Порывай приехала в РФ

Путинистка Яна Поплавская высказала свое мнение о ней

Мама российского певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в Украине, Людмила Порывай уже много лет живет в США.

Недавно она приехала в страну-террориста, чтобы повидаться с дочкой и внуком, который недавно женился.

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Как сообщают росСМИ, российская актриса одной роли "Красной Шапочки" и ярая путинистка Яна Поплавская высказалась о Порывай.

"Понимаешь, в чем дело? По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Да, конечно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. Хотя, может, я просто мыслю другими категориями… А совесть где?!" — заявила пропагандистка.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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