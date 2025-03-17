Предательница Наташа Королева по уши в долгах - что произошло

Наташа Королева совсем не умеет следить за своими обязанностями.

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Наташа Королева - проблемы в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

Наташа Королева не платит за коммунальные услуги

Какую недвижимость имеет предательница

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о нападении РФ на Украину и продолжает развлекать жителей страны-террориста, задолжала около 2 тысяч долларов за коммунальные услуги.

Как сообщают росСМИ, Королева владеет несколькими квартирами на Новом Арбате и на Мосфильмовской улице в Москве.

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В частности, на предательницу оформлены три квартиры в доме – объекте культурного наследия на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров.

У Наташи Королевой много элитной недвижимости / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Но, как оказалось, певица не оплачивает коммунальные услуги уже несколько месяцев. Также у Королевой есть квартира в ЖК "Воробьевы горы", в районе Раменки. Тут же у нее есть и нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров.

Ни в одной из этих квартир запроданка не живет, а предпочитает пребывать в деревне Крёкшино в Новой Москве, где у нее свой дом.

Путинист Тарзан отказался от стриптиза / фото: instagram.com, Наташа Королева

Напомним, недавно предательница рассказывала, что ее муж – российский стриптизер-путинист Сергей Глушко сменил профессию и теперь стал художником. Также он ездит на гастроли, как актер, а певица часто остается дома в одиночестве.

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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