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"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

Элина Чигис
5 марта 2025, 22:04обновлено 5 марта, 22:34
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Мелисса Глушко наконец-то показала свое новое лицо.
Наташа Королева, Мелисса Фокс
Мелисса Глушко - операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, Мелисса Фокс

Кратко:

  • Невестка Наташи Королевой показала свое лицо
  • Поклонники удивились ее виду

Невестка российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Мелисса Глушко недавно перенесла операции по исправлении челюсти.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Королева оплатила лечение невестки.

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"Мелисса за четыре года трансформировалась, пришла к нам воробушком, а сейчас красивая лебедушка. Сейчас еще челюсть исправим, будет красотка", — говорила певица.

На своей странице в соцсетях Мелисса показала свое преображение, что сразу заметили ее подписчики и написали множество комментариев.

  • "Больше не будут Мелиссу беззубой стриптизершей называть, бедная девочка, сколько ей кости перемывали";
  • "Она теперь стала уверенней в себе, очень хорошо выглядит";
  • "Главное – это уверенность в себе, не сильно изменилась внешне, но зато теперь светится изнутри", - отметили фанаты.
Мелисса Глушко после операции
Мелисса Глушко после операции / фото: скрин instagram.com, Мелисса Глушко

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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