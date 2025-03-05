"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

Кратко:
- Невестка Наташи Королевой показала свое лицо
- Поклонники удивились ее виду
Невестка российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Мелисса Глушко недавно перенесла операции по исправлении челюсти.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Королева оплатила лечение невестки.
"Мелисса за четыре года трансформировалась, пришла к нам воробушком, а сейчас красивая лебедушка. Сейчас еще челюсть исправим, будет красотка", — говорила певица.
На своей странице в соцсетях Мелисса показала свое преображение, что сразу заметили ее подписчики и написали множество комментариев.
- "Больше не будут Мелиссу беззубой стриптизершей называть, бедная девочка, сколько ей кости перемывали";
- "Она теперь стала уверенней в себе, очень хорошо выглядит";
- "Главное – это уверенность в себе, не сильно изменилась внешне, но зато теперь светится изнутри", - отметили фанаты.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.
А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.
Вас может заинтересовать:
- Предательница Лорак публично обратилась к дочери жениха - что случилось
- "Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью
- Кристина Орбакайте удивила заявлением - Пугачева отреагировала моментально
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред