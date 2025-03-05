"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

Мелисса Глушко наконец-то показала свое новое лицо.

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Мелисса Глушко - операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, Мелисса Фокс

Кратко:

Невестка Наташи Королевой показала свое лицо

Поклонники удивились ее виду

Невестка российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, Мелисса Глушко недавно перенесла операции по исправлении челюсти.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Королева оплатила лечение невестки.

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"Мелисса за четыре года трансформировалась, пришла к нам воробушком, а сейчас красивая лебедушка. Сейчас еще челюсть исправим, будет красотка", — говорила певица.

На своей странице в соцсетях Мелисса показала свое преображение, что сразу заметили ее подписчики и написали множество комментариев.

"Больше не будут Мелиссу беззубой стриптизершей называть, бедная девочка, сколько ей кости перемывали";

"Она теперь стала уверенней в себе, очень хорошо выглядит";

"Главное – это уверенность в себе, не сильно изменилась внешне, но зато теперь светится изнутри", - отметили фанаты.

Мелисса Глушко после операции / фото: скрин instagram.com, Мелисса Глушко

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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