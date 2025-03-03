Маричка Падалко рассказала, куда пропала Лидия Таран и чем она занимается

Вы узнаете:
- Маричка Падалко высказалась о Лидии Таран
- Кем она сейчас работает
Украинская известная ведущая Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции.
В подкасте (Де)мотивация Падалко отметила, что у нее всегда были теплые и близкие отношения с Лидией и сейчас они продолжают поддерживать связь.
Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.
"Когда произошла война, то к публичным людям гораздо больше стало вопросов. Я понимаю ее историю, ее ребенок в этот момент мог полагаться только на нее. Она живет в очень непростом районе Киева, который был под постоянными обстрелами. Поэтому ее желание, чтобы ее ребенок был в безопасности, мне понятно", - сказала Маричка.
Также Падалко обратила внимание, что ее подруга сейчас работает корреспондентом и освещает события в Украине.
"Конечно, я пыталась ее поддержать, как подругу. По крайней мере, чтобы она не чувствовала ну какого-то негативного отношения, потому что я знаю, будучи даже во Франции, она очень много делает информационных вещей для того, чтобы поддержать Украину, и продолжает работать на Украину", - подытожила ведущая.
Смотрите видео, где Маричка Падалко рассказала о Лидии Таран:
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Маричка Падалко - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что украинская телеведущая Маричка Падалко, поделилась трогательным видео, как ее дочери встретились со своим отцом Егором Соболевым, который служит в ВСУ.
Также телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.
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Кто такая Лидия Таран?
Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.
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