Маричка Падалко рассказала, куда пропала Лидия Таран и чем она занимается

Маричка Падалко рассказала, как она относится к Лидии Таран.

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Лидия Таран - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лидия Таран

Вы узнаете:

Маричка Падалко высказалась о Лидии Таран

Кем она сейчас работает

Украинская известная ведущая Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции.

В подкасте (Де)мотивация Падалко отметила, что у нее всегда были теплые и близкие отношения с Лидией и сейчас они продолжают поддерживать связь.

Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

"Когда произошла война, то к публичным людям гораздо больше стало вопросов. Я понимаю ее историю, ее ребенок в этот момент мог полагаться только на нее. Она живет в очень непростом районе Киева, который был под постоянными обстрелами. Поэтому ее желание, чтобы ее ребенок был в безопасности, мне понятно", - сказала Маричка.

Также Падалко обратила внимание, что ее подруга сейчас работает корреспондентом и освещает события в Украине.

"Конечно, я пыталась ее поддержать, как подругу. По крайней мере, чтобы она не чувствовала ну какого-то негативного отношения, потому что я знаю, будучи даже во Франции, она очень много делает информационных вещей для того, чтобы поддержать Украину, и продолжает работать на Украину", - подытожила ведущая.

Смотрите видео, где Маричка Падалко рассказала о Лидии Таран:

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Маричка Падалко - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что украинская телеведущая Маричка Падалко, поделилась трогательным видео, как ее дочери встретились со своим отцом Егором Соболевым, который служит в ВСУ.

Также телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

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Кто такая Лидия Таран? Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.

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