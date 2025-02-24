Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

Кратко:
- Предательница Наташа Королева уехала за границу
- Путинистка отдыхает с сыном и невесткой
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но продолжает молчать о войне в Украине и развлекает россиян, отправилась вместе с сыном Архипом и невесткой-стриптизершей Мелиссой в ОАЭ.
Как стало известно из соцсетей Мелиссы, все они отправились отдыхать сразу после того, как девушке сделали операцию на челюсти.
Кстати, в медовый месяц Архип и Мелисса также ездили с Королевой, тогда все трое отдыхали на Мальдивах.
Напомним, невестке предательницы предстоит еще длительная реабилитация и повторные операции, чтобы полностью исправить прикус, а оплачивает дорогое лечение – Наташа Королева с мужем-путинистом Сергеем Глушко.
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Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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