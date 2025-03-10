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"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

Элина Чигис
10 марта 2025, 12:07
249
Наташа Королева рассказала о поведении Тарзана.
Тарзан, Наташа Королева
Наташа Королева высказалась о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Наташа Королева редко видится с мужем
  • Тарзан отказался от празднования дня рождения

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но молчит о нападении РФ на Украину, пожаловалась на занятость мужа – российского бывшего стриптизера, а теперь актера и художника Тарзана.

В комментарии для пропагандистских росСМИ, предательница отметила, что каждый год 8 марта она проводит без мужа, поскольку он занят работой.

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"У него такая была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актера. Тоже его никогда нет дома. И на 8 марта в том числе", — сказала Королева.

Наташа Королева поздравила Тарзана
Наташа Королева поздравила Тарзана / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Также 8 марта у путиниста день рождения и в этом году певица хотела устроить мужу громкий праздник, но тот категорически отказался.

"Я сразу сказал Наташе, что никаких этих банкетных залов с людьми в пиджаках. Не надо этого. Зачем? Меня застолья тяготят. Это все только ведет к обжорству, опьянению чрезмерному. Поэтому я всячески стараюсь от столов бежать", — признался Тарзан.

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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