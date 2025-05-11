Прямые переговоры Зеленского с Путиным: Маркарова раскрыла позицию Киева

Украина полностью поддерживает призыв Дональда Трампа к безусловному прекращению огня.

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Владимир Зеленский может встретиться с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

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Украина полностью поддерживает предложение Дональда Трампа

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала позицию Киева по поводу переговоров о прекращении огня.

Как заявила она в сервисе микроблогов Х (бывший Twitter), Украина полностью поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к полному и безусловному прекращению огня.

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"Украина полностью поддерживает призыв президента Трампа к полному и безусловному прекращению огня", - написала посол Украины в США.

При этом она также подчеркнула, что президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Украина также готова к прямым переговорам. Президент Владимир Зеленский будет там лично, чтобы сделать это. Вопрос в том, готова ли Россия прекратить войну по собственному выбору и прекратить убийства?", - написала Маркарова.

/ @OMarkarova

Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

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Кто такая Оксана Маркарова Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист. Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия. С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке. В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT. С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины. 29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины. 8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины. 22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука. 4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства. 25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

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