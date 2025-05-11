Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

Американский президент так отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

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Украина немедленно должна согласиться на переговоры в Турции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

Путин предложил провести переговоры с Украиной в Турции

Трамп призывает Украину немедленно согласиться на переговоры

Украина должна согласиться на переговоры в Турции. Сделать это необходимо немедленно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский президент так отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

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В то же время он акцентировал на том, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать огонь с Украиной. Именно в Турции может обсуждаться прекращение огня, говорит Трамп.

"Украина должна согласиться на это, немедленно. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, где все находится, и смогут действовать соответственно!" - написал Трамп.

Он добавил, что сомневается в том, что Украине удастся договориться с Путиным.

"Я начинаю сомневаться, что Украина договорится с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которая не могла быть выиграна (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу, немедленно!!!" - подытожил он.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.

Как отмечает Sky News, инициатива Путина выглядит как попытка избежать выполнения условий по тридцатидневному перемирию. Подготовка к его заявлению, по оценкам журналистов, была поспешной и непродуманной, что создаёт впечатление импровизации.

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