Путин предложил Украине переговоры в Турции: Эрдоган сделал заявление

Произошел поворотный момент, нужно им воспользоваться, чтобы достичь мира, полагает Реджеп Эрдоган.

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Зеленский, Эрдоган / Колаж: Главред, фото: ОП, Фото:REUTERS

Турция готова прилагать усилия, чтобы обеспечить прекращение огня и прочный мир в Украине. Турецкая республика готова организовать переговоры между Киевом и Москвой. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган.

Как сообщает Hürriyet, в воскресенье, 11 мая, состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Обсуждались, в том числе, вопросы урегулирования российско-украинской войны. Эрдоган заявил о готовности способствовать прекращению огня и установлению прочного мира.

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"Президент Эрдоган заявил в ходе встречи, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира", - цитирует турецкого президента Управление коммуникации его администрации.

Также указано, что Эрдоган считает важным продолжение сотрудничества по организации переговоров Киева и Москвы и начало восстановления Украины.

"Наш Президент заявил о важности продолжения сотрудничества в деликатной реализации процессов начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины", - подчеркнули в администрации Эрдогана.

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