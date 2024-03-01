Война могла закончиться весной 2022 года: в WSJ раскрыли условия Путина

Кремль требовал от Украины выполнить ряд условий. Они касались численности ВСУ, Крыма, членства в НАТО и ЕС, а также русского языка.

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СМИ раскрыли детали мирных переговоров Украины и РФ весной 2022 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Мирный договор между Украиной и РФ - основные пункты

Издание опубликовало условие мирного соглашения двух сторон.

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Украине должно было быть разрешено стремиться к членству в ЕС, но не разрешено присоединяться к военным альянсам, таким как Организация Североатлантического договора.

Проект договора предусматривал запрет иностранного оружия, "в том числе ракетного оружия любого типа, вооруженных сил и формирований".

Вооруженные силы Украины должны были быть сокращены до определенного размера, при этом Россия стремилась ограничить все - от количества войск и танков до максимальной дальности стрельбы украинских ракет.

В Кремле хотели, чтобы численность вооруженных сил Украины была ограничена 85 000 военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями.

В то же время украинская сторона на переговорах требовала 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок.

Россия хотела, чтобы дальность полета украинских ракет была ограничена 40 километрами.

Крымский полуостров остался бы под оккупацией России и не считался бы нейтральным.

Москва также настаивала на том, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах. Украина на это условие не согласилась.

Будущее восточных регионов Украины, оккупированных Россией в 2014 году, не было включено в проект. Этот вопрос должен был обсуждаться во время личных переговоров Путина и Зеленского.

Договор должен был быть гарантирован иностранными государствами, среди которых в документе перечислены США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны была возложена обязанность защищать нейтралитет Украины в случае нарушения договора. Но пока договор будет действовать, страны-гаранты должны были "прекратить международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины", включая любые обещания двусторонней военной помощи.

Также отмечается, что Россия хотела добавить Беларусь в качестве гаранта, а Украина - Турцию.

При этом международные гарантии безопасности не должны были распространяться на Крым и Севастополь.

"Другие вопросы оставались нерешенными, в частности, что произойдет, если Украина подвергнется нападению. Россия хотела, чтобы все государства-гаранты договорились об ответе, а это означало, что унифицированный ответ был бы маловероятен, если бы Россия сама была агрессором", - пишет WSJ.

Издание добавляет, что в случае нападения на Украину украинские участники переговоров хотели, чтобы ее воздушное пространство было закрыто, что требовало бы от государств-гарантов обеспечения бесполетной зоны и предоставления оружия со стороны гарантов, что не было одобрено Россией.

"Документ демонстрирует, на какие глубокие уступки готовы были пойти участники переговоров с украинской стороны, когда Киев оказался в трудном положении в первые недели войны. Он также служит напоминанием о компромиссах, на которые Россия может попытаться заставить Украину пойти, если западная военная поддержка иссякнет, а Россия получит значительные территориальные достижения", - резюмировало издание.

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-минитр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Переговоры о мире между Украиной и Россией - перспективы

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал условие переговоров с РФ. По его словам, завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира.

28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова возобновить переговоры между Россией и Украиной, которые ранее проводились в Стамбуле.

Эрдоган подчеркнул, что его страна активно поддерживает крымскотатарский народ и выступает за его права и интересы. Он отметил, что Турция поддерживает украинскую "формулу мира".

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

Тем временем эксперты Института изучения войны считают, что страна-агрессор РФ не отказалась от своих целей в Украине и не готова к переговорам с Киевом. Возможно Кремль планирует захватить больше, чем четыре области Украины.

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