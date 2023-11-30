"РФ пошла на все виды уступок": Арестович заявил, что Украина могла заключить "выгодный мир"

Алексей Арестович раскрыл детали переговоров в Стамбуле, которые состоялись в марте 2022 года.

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Стамбульские переговоры могли завершится мирным соглашением, считает Алексей Арестович / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры, которые состоялись в марте 2022 года между украинской и российской делегациями, были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

"Переговоры были совершенно реальными и должны были увенчаться совершенно реальным соглашением. И по моей оценке, это соглашение было бы выгодно для нас", - заявил он.

"Россия пошла на все виды уступок, на которые она никогда не пойдет. Если только нам сейчас не дадут в 15 раз больше вооружений, чем дали, и мы не нанесем несколько поражений на фронте. Мы упустили эту возможность, боюсь, навсегда", – добавил он.

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При этом Арестович считает, что все же есть вероятность, что Запад "опомнится и примет правильное решение".

"Но если будут переговоры, то таких условий уже не будет. Россияне почувствовали свою силу, нашу слабость и слабость Запада и не пойдут на это, требования будут хуже", - уверен он.

Что же произошло на самом деле, нам еще предстоит узнать.

"Во-первых, придется сказать, как так получилось, что пришлось отказаться. Предположим, это была Буча и решение о невозможности переговоров. Во-вторых, если нам пообещали поддержку для ведения "большой войны, которая будет закрывать Запад", а затем дали в 5 раз меньше, чем нужно было, следует сказать, кто это сделал", – сказал Арестович.

В настоящее время происходит перекладывание ответственности путем обесценивания переговоров. Часть ответственности, говорит он, переложили на экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Хотя, по его словам, непонятно, о какой ответственности идет речь.

"Получается, вина Джонсона в том, что он эти никчемные переговоры отменил. Если они были никчемные, то Джонсон не виноват. А если они были "кчемные", то кто, кроме Джонсона, виноват? На ком ответственность за то, что не поддержали большую войну? Сигналы противоречивые", – признает бывший советник ОПУ.

Сам Арестович утверждает, что переговоры были очень серьезными и напряженными. По его словам, Давид Арахамия приложил очень много усилий, чтобы они состоялись.

Мирные переговоры с Россией

Российский глава государства Владимир Путин отличился новым бредом на саммите Большой двадцатки. В частности, он обвинил Украину в "нежелании вести переговоры" с Россией на условиях страны-оккупанта.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ продвигает так называемые переговоры для того, чтобы внести изменения в свою военную стратегию и нарастить разрушительные действия с целью реализации следующего этапа войны.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина не будет садиться за стол переговоров с Россией, пока полностью не освободит оккупированные территории.

Тем временем издание Reuters со ссылкой на анонимного чиновника из Государственного департамента США писало, что российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение с Украиной до результатов выборов в США в ноябре 2024 года.

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