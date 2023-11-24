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"Переговорная позиция очень плохая": Арахамия ответил пойдет ли Украина на переговоры с Россией

Руслана Заклинская
24 ноября 2023, 21:22
Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией до тех пор, пока не освободит свои территории.
'Переговорная позиция очень плохая': Арахамия ответил пойдет ли Украина на переговоры с Россией
Арахамия ответил будут ли переговоры с Россией / Коллаж: Главред, фото: скрин видео, president.gov.ua

Украина не будет садиться за стол переговоров с Россией, пока полностью не освободит оккупированные территории. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время интервью для проекта "Мосейчук+".

Глава фракции подчеркнул, что украинское руководство, как политическое, так и военное, считает приоритетом ведение войны, поскольку позиция страны в переговорном процессе считается слишком слабой на фоне военной конфронтации.

"Сейчас, я думаю, что все руководство Украины, и политическое, и военное – о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров, у нас позиция переговоры очень плохая. За что мы будем сейчас садиться там, где мы остаемся? "Давайте просто закончим?" Вы считаете, что украинское общество воспримет?"- заметил Давид Арахамия.

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Он отметил, что в условиях, когда Украина остается без определенной части своей территории, нецелесообразно начинать любые переговоры. В такой ситуации позиция страны в виде любых соглашений или договоренностей будет крайне слабой и неприемлемой для украинского общества.

"Если будет органическое окончание, как в Корее, где ничего не подписывали – тогда возможно. А если кто–то что-то будет подписывать, и это потом надо будет ратифицировать в парламенте - парламент просто друг друга убьет. очень будут полярные взгляды", - сказал Арахамия.

Также Давид Арахамия отметил необходимость проведения референдумов для принятия любых стратегических решений. Он выразил опасения, что подписание каких-либо соглашений или ратификация их в парламенте может вызвать серьезные конфликты и противостояние между политическими силами Украины, поскольку взгляды на эту тему существенно расходятся.

Переговоры с Россией

Напомним, в пятницу, 24 ноября, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил циничную позицию, называя войну в Украине "замороженным конфликтом" и сказал, что невозможно решить ситуацию путем поставки оружия ВСУ. После встречи с чешским коллегой, он высказал мнение, что было бы лучше, если бы обе стороны сели за стол переговоров.

Также, ранее глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что Украина может оказаться в ситуации, когда ей придется проводить мирные переговоры с Россией из-за недостаточного количества вооружения. Поэтому литовский министр призвал западных партнеров обеспечить Украину необходимыми ресурсами для борьбы с оккупантами.

Кроме этого, США и Германия пытаются втянуть Украину в переговорный процесс с Россией. По сообщениям Bild, они планируют использовать военную поддержку как средство давления на украинское руководство, чтобы заставить Киев сесть за переговорный стол с Москвой.

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