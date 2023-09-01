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Украинцев, которые незаконно покинули страну, могут экстрадировать: кого это коснется

Анна Ярославская
1 сентября 2023, 07:23 обновлено 1 сентября, 07:35
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Вернуть домой хотят украинцев, которые выехали из Украины по поддельным справкам о непригодности к службе, сказал Давид Арахамия.
Давид Арахамия, мобилизация
Давид Арахамия высказался о мобилизации и экстрадиции украинцев, которые покинули страну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не исключает, что военнообязанных украинцев, которые покинули Украину по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.

По словам нардепа, сначала государственные органы будут проводить предварительный анализ. Этот процесс займет несколько месяцев. Если кто-то коррумпировал чиновника, то, согласно законодательству, ответственность несут обе стороны, пишет Суспільне.

"Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", - сказал Арахамия в эфире телемарафона.

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По словам Арахамии, сейчас у правоохранителей нет возможности "дотянуться" до людей, которые уже выехали. Но в Украине сейчас очень усилились направление международно-правовой помощи.

Поэтому фактически в любой стране мира правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они понесли соответствующую ответственность.

Отметим, 30 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании СНБО было решено провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были вынесены с 24 февраля 2022 года.

Всеми случаями, когда решения были безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители.

Он также анонсировал пересмотр системы определения годности к военной службе, "чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности".

Мобилизация в Украине

27 июля также стало известно, что Верховная Рада поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского №9533 и №9532 о продлении военного положения и сроков общей военной мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 15 ноября.

В Харьковской области приняли важное решение по усилению плановых мобилизационных мероприятий.

Тем временем в Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

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