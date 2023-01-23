"Мародерят без страха": Арахамия анонсировал "посадки" после коррупционных скандалов

Глава фракции "СН" напомнил о скандалах с закупкой генераторов и с закупкой продуктов Министерством обороны.

Давид Арахамия / facebook.com/david.braun

Весной стоит ожидать кадровых и правовых решений относительно коррумпированных чиновников, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. "Не ко времени" уже не работает. Некоторые люди потеряли рассудок и мародерят без страха и угрызений совести", - написал он в Telegram.

Глава фракции СН уточнил, что речь идет о ситуации с закупкой генераторов и о скандале в Министерстве обороны.

Он отметил, что также будет инициировать возвращение парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти.

Парламентарий считает, что не до всех чиновников "дошел" призыв сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами.

"И, как сказал, наш президент: "Эта неделя будет временем соответствующих решений", – добавил Арахамия.

Ранее разгорелся скандал после "слива" документов, в которых сравнивались цены закупки продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

"Заранее извиняюсь перед читателями за причиненную боль. Но на самом деле извиняться должно Министерство обороны Алексея Резникова, которое во время большой войны, похоже, увеличило аппетиты относительно хищений", - написал автор статьи.

В свою очередь Министерство обороны Украины заявило, что сведения о закупках услуг питания, которые распространяются в СМИ, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение.

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