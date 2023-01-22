Скандал с продуктами для солдат: у Резникова будут просить СБУ разобраться с 'ложью' журналистов

В Минобороны напомнили, что исповедуют принцип нулевой толерантности к коррупции, и готовят материалы в СБУ.

У Резникова отреагировали на скандал / коллаж фото УНИАН

Министерство обороны Украины заявило, что сведения о закупках услуг питания, которые распространяются в СМИ, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение.

"Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в том числе – в зоне ведения боевых действий. Для этого Министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг. Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение", - отмечают в министерстве.

Министр обороны Алексей Резников вчера обратился к председателю Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию относительно закупок питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

"Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования относительно распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период. Напоминаем, что Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, которые приобретают общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка", - говорится в сообщении ведомства.

Более подробную информацию по этому поводу пообещали обнародовать по итогам соответствующего заседания Комитета, ориентировочно – в понедельник.

О чем написали журналисты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупки продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

"Заранее извиняюсь перед читателями за причиненную боль. Но на самом деле извиняться должно Министерство обороны Алексея Резникова, которое во время большой войны, похоже, увеличило аппетиты относительно хищений", - написал автор статьи Юрий Николов.

По теме: